O ülkede kayıt dışı çalışan sayısı 8 milyona dayandı!

Rusya’da maaşını kayıt dışı şekilde “zarfta” alan ya da resmi bir iş sözleşmesi olmadan çalışanların sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Uzmanlara göre gri istihdam, artan denetimlere rağmen iş gücü açığı, ek kazanç ihtiyacı ve vergi uygulamalarındaki değişimler nedeniyle varlığını sürdürmeye devam ediyor.

İzvestiya’nın aktardığı Rostrud verilerine göre, 2025 yılı içinde 976 bin kişi kayıt dışı çalışmaktan çıkarılarak resmi istihdama dahil edildi. Bu sayı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa işaret ediyor. Buna karşın Çalışma Bakanlığı, hâlâ yaklaşık 5 milyon kişinin potansiyel olarak gölge ekonomide yer aldığını açıklamıştı. Rosstat ise 2024 yılına ilişkin daha geniş kapsamlı bir tahminle, kayıt dışı sektörde çalışanların sayısını 15 milyon olarak hesaplıyor. Bu rakama, resmi kaydı bulunmayan işletmelerde çalışanlar ve bazı serbest meslek grupları da dahil ediliyor.

Uzman değerlendirmeleri, gerçek tablonun açıklanan verilerin de ötesinde olabileceğine dikkat çekiyor. Daha karamsar senaryolarda kayıt dışı çalışan sayısının 8 ila 10 milyon arasında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca resmi sözleşmesi bulunmasına rağmen maaşının bir bölümünü elden alan milyonlarca kişinin de istatistiklere yansımadığı belirtiliyor.

Kayıt dışı çalışmanın kısa vadede çalışanlara daha fazla nakit sağladığı kabul edilse de, uzun vadede ciddi hak kayıplarına yol açtığı vurgulanıyor. Hastalık izni, emeklilik primleri, sosyal güvence ve hukuki koruma gibi haklardan mahrum kalınması çalışanlar açısından önemli riskler oluşturuyor. Ekonomi cephesinde ise tablo daha ağır. Uzmanlara göre gölge ekonomi, her yıl bütçeye gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10’una varan kayıplar yaşatıyor ve sosyal politikaların etkin biçimde planlanmasını güçleştiriyor.

Analistler, denetim ve yaptırımların artmasına rağmen özellikle küçük işletmelerin mali yükten kaçınmak için gri alanı tamamen terk etmeyeceğini, ancak uzun vadede eğilimin daha şeffaf bir istihdam yapısına doğru olduğunu belirtiyor. (turkrus)