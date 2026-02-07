Işık yok, yıldız çok! Bitlis’te kış geceleri gökyüzü şölenine dönüşüyor

Bitlis’te kış geceleri, gökyüzünü izlemek isteyenler için adeta açık hava gözlemevine dönüşüyor.

Astrofotoğrafçıların radarında

Kent genelinde yerleşim alanlarının sınırlı olması ve yüksek rakım, özellikle yıldız gözlemleri için ideal ortam oluşturuyor. Astrofotoğrafçılar ve amatör gökyüzü meraklıları için önemli bir potansiyele sahip olan Bitlis, kış mevsiminde sunduğu bu doğal avantajlarla gökyüzü gözlemi yapmak isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgede doğa ve gökyüzü gözlemleri gerçekleştiren Dr. Cihan Önen, karla kaplı dağlar, göller ve vadiler üzerinde binlerce yıldızın aynı karede buluştuğu etkileyici astrofotoğraflar oluşturdu. Uzun ve yoğun kar yağışlarının yaşandığı Bitlis’te, Nemrut Kalderası, Süphan Dağı, Nazik Gölü, İron Sazlığı ve Gümüşkanat Şelalesi gibi doğal alanlar, kış gecelerinde gökyüzündeki binlerce yıldızla bütünleşerek adeta görsel bir şölen sunuyor.