Silivri'de batan geminin 2'nci kaptanı Rahmi Temel, İzmir'de askeri törenle uğurlandı

Silivri açıklarında 2 Eylül'de 'Alsu' isimli gemiyle çarpışarak batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinde yaşamını yitiren 2'nci kaptan, emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Rahmi Temel (61), İzmir'de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Kızı Merve Temel (34), babasının emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ettiğini anlatıp "Bu çalıştığı firmaya bir hafta önce başlamıştı. İlk seferiydi. Babamızı çok seviyorduk. Bu kadar basit bir kazada kaybetmek içimizi çok acıtıyor" dedi.

Batan gemideki 9 mürettebat için arama çalışmaları sürerken 29 Ekim'de bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede cesedin Rahmi Temel'e ait olduğu belirlendi.

Ailesinin teslim aldığı naaş İzmir'e getirildi. Temel için 31 Ekim'de öğle vakti Karşıyaka'daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabut, tören kıtası tarafından cenaze aracına taşındı; Temel, Örnekköy Kabristanlığı'nda defnedildi. Törene eşi Semra (61), kızları Merve ve Aslı (31) ile oğlu Remzi Temel'in yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Babasının astsubay emekliliğinin ardından denizden kopamadığını, son 1,5 senedir artık gitmeyeceğini söylediğini anlatan Merve Temel, "Deniz sevgisini bize o aşıladı. Ama şimdi denizler onu bizden aldı" ifadesini kullandı.

Enkaz 5 Eylül'de 720 metrede bulunmuştu

Merve Temel, gemi enkazının yerinin 5 Eylül'de 720 metrede bulunduğunu, yetkililerin naaşların enkazdan alınmasının mümkün olmadığını söylediğini aktardı. "Böyle bir teknolojinin olduğunu biliyorduk. Ve bu yüzden ısrar ettik. Babama ulaşmak için 2 aydır mücadele veriyoruz. Naaşını 720 metreden çıkarttılar" diyen Temel, diğer denizcilerin bulunmasına kadar süreci takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Kazanın, "rotasını geçmek isteyen tecrübesiz bir kaptan" yüzünden olduğunu ve geminin su alma kapasitesi olmadığı için 3 dakika içinde battığını öne süren Merve Temel, sorumluların cezasını çekmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi: "Çarpan kaptandan, deniz trafiğini düzenleyemeyenlerden hesabını soracağız."

Platform diğer 8 aile için çalışmaların sürmesini istedi

Denizde Canlarını Kaybeden Aileler Platformu adına konuşan Recep Yılmaz, "Silivri açıklarında canını kaybeden 10 aileden biriyim. 59 gün sonra ikinci kaptanımız Rahmi Temel'in naaşına ulaşabildik" dedi. Yılmaz, diğer 8 ailenin de yakınlarının bir mezarının olması için çalışmaların devam etmesini ve naaşların ailelerine kavuşturulmasını talep ettiklerini ifade etti.

Bir naaşa ulaşılmasının kendileri için bir anlamda sevinç olduğunu, ailenin gidip dokunabileceği bir mezarın artık bulunduğunu söyleyen Yılmaz, Temel ailesine başsağlığı ve sabır diledi.