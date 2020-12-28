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Gündem Silivri'de aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu
Gündem

Silivri'de aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

İstanbul Silivri 'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaşamını yitirirken 2 kadın da yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 03:07:00 -
Silivri'de aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Olay, saat 23:00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de roman vatandaşların yaşadığı konteyner evler olarak bilinen mevkii de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

Taraflardan ismi henüz öğrenilemeyen erkek bir şahıs tarafından Refiye S. ve yanında bulunan 1 kadın kurşunların hedefi oldu. Kavgada bir kadın ise yaşanan arbedede hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırı sonrası yaralılar Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanan Refiye S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıda yaralanan diğer 2 kadının ise tedavisi sürüyor. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs göz altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ve polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede ve Silivri Devlet hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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