Silivri Alipaşa Mahallesi TOKİ 1. ve 2. etap 1356 adet konutlarına başlandı mı, kuralar ne zaman çekilecek?
İstanbul Silivri Alipaşa Mahallesi 1. etap 598 ve 2.etap 758 adet konutun hak sahipleri konutlara ne zaman başlanacağını merak ediyor. İstanbul Silivri Alipaşa TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?01 Eylül 2019 Pazar 17:36
İstanbul Silivri Alipaşa Mahallesi 1. etap 598 ve 2.etap 758 adet konutun hak sahipleri konutlara ne zaman başlanacağını merak ediyor. İstanbul Silivri Alipaşa TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
İstanbul Silivri Alipaşa Mahallesi 1.Etap 598 adet konut projemizin ihalesi 25 Eylül 2019 tarihinde, 2.etap 758 adet konut projemizin ihalesi ise 26 Eylül tarihinde yapılacaktır. Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır.
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