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Aktüel Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:36:08 -
Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 379, Ekvador'da 12 bin 218, Bolivya'da 8 bin 308'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 61 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 379'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1517 artışla 482 bin 888'e, iyileşenlerin sayısı 454 bin 484'e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 27 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 218'e yükseldi.

Vaka sayısının 282 artarak 147 bin 315'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 128 bin 134 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Bolivya

Bolivya basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 16 artarak 8 bin 308'e, vaka sayısı da 111 artışla 138 bin 574'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 101 bin 103 kişi iyileşti.

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