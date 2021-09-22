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Gündem Şile’de basın mensuplarına saldırı
Gündem

Şile’de basın mensuplarına saldırı

İstanbul’un Şile ilçesinde çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensupları saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 16:13:00 - 2021-09-22 16:16:39

Şile’de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensupları, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Gazeteciler, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından darp edilmek istendi.

Şile’de 13.30 sularında elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Yangını yakından takip etmek için olay yerinde bulunan basın mensupları, iddiaya göre fabrika yetkilileri ve fabrika çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Şahıslar gazetecileri darp etmeye çalışıp tehditlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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