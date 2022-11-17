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Yerel Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Yerel

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 00:53:00 -

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Camikebir Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, S.Y. (40) ve Y.B. (45) silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Y.B. Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

AA

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Yorumlar

ali

insaallah buyuk savas gelirde temizlenip gidersiniz.hukumetinizden hayir yok.amin.
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