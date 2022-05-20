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Yerel Silah olduklarını anlamak imkansız! 19 suikast tabancası ele geçirildi
Yerel

Silah olduklarını anlamak imkansız! 19 suikast tabancası ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 09:59:00 -
Silah olduklarını anlamak imkansız! 19 suikast tabancası ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A'nın emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürütmüş ve V.A'yı takibe almıştı. Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan zanlının üst ve eşyalarındaki aramada, anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette 19 suikast tabancası ele geçirilmişti.

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