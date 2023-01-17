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Spor

Sıkıcı uzatmalar için nihayet düğmeye basılıyor!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve FIFA, maçlarda kaybolan süreleri önleyebilmek için olası değişiklikleri değerlendirecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 19:42:00 -
Sıkıcı uzatmalar için nihayet düğmeye basılıyor!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve FIFA, maçlarda kaybolan süreleri önleyebilmek için olası değişiklikleri değerlendirecek.

FIFA ve IFAB'ın yarın Londra'da gerçekleştireceği yıllık toplantıda maçlarda topun oyun kalma süresini artırabilmek için değişiklik önerilerini tartışacak.

Times'ta yer alan haberde, yarınki toplantıda FIFA ve IFAB'ın 3 öneriyi değerlendireceği belirtildi. Haberde, basketbolda olduğu gibi maçlarda sürenin durdurulmasının da önerilerinden biri olduğu aktarıldı.

Arsenal'in eski başkan yardımcılarından ve şu anda İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig'in elçisi olarak görev yapan David Dein, Times'a yaptığı açıklamada, "Top her dışarı çıktığında saatin durmasını önermiyorum ama zaman kaybına en çok neden olan gol sevinçleri, oyuncu değişiklikleri, sakatlıklar, penaltılar ve VAR incelemeleri sırasında böyle bir uygulama yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Kurulda tartışılacak önerilerden ikincisinin 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan uzatma dakikaları kuralı olduğu belirtildi. Ancak maçların çok fazla uzamasından dolayı bu kuralla ilgili endişeler olduğu belirtildi.

Katar'ın ev sahipliğindeki turnuvanın ardından Süper Lig'de de uygulanmaya başlayan kuralın ilerleyen dönemde diğer liglerde de uygulanabileceği ifade edilmişti

Ek olarak basketbolda olduğu gibi topun dışarıya çıktığı durumlarda belirli bir süre içinde topu tekrar oyuna sokma kuralının da düşünüldüğü kaydedildi.

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