Sıkı para politikası sürecek Rezervler kalıcı hale gelecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, ‘128 milyar dolar’ tartışmalarına da değindi.

Daha iyi ayrışıyoruz

“Bugün rezerv konusunu ele alırken 2018, 2019 ve 2020’nin şartlarını göz önüne getirmemiz gerekir” diyen Kavcıoğlu, şunları kaydetti: “2020’ye girdiğimizde dünyaya baktığımız zaman, gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yatırımların ve portföy yatırımlarının azaldığını görüyoruz. Türkiye’de bu global dünya içerisinde, buradan aldığı pay ister istemez azalıyor. 2020 pandemi krizi gerçekten dünyayı çok kötü şekilde etkileyen bir kriz. Diğerlerinden ayıran en önemli şey bence daha önceki krizlerin bir alt yapısı vardı. 2020’deki kriz birden ortaya çıkan bir kriz, bir hastalığın birden ortalığı kasıp kavurduğu, ülkelerin kapandığı, en önemli gelirlerinin tamamen bittiği bir dönemi yaşadık. Bu ortamda Türkiye’ye baktığımız zaman biz biraz daha iyi ayrışıyoruz.”

Önemli çalışmalar yürütülüyor

Kavcıoğlu, 2018 Ağustos ayında başlayan kur ataklarını hatırlattı. Bu atakların bertaraf edilmesi için yapılan çalışmaları anımsatarak şu ifadeleri kullandı: “O günlerde hatırlayın, ‘IMF’ye gidilecek’ mesajları verildi. IMF’ye gitmek zorunda olduğumuz yönünde haberler hep yapıldı ama Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak bu süreci hem sağlık açısından hem de parasal ve mali politikalar açısından çok iyi şekilde yönetti. Şimdi kur baskılaması için yapılanlar eleştiriliyor ama bunların hepsini kendi dönemi içinde değerlendirmemiz lazım.” Kavcıoğlu, “2020 sonu itibarıyla reel sektörün döviz pozisyon açığı 208 milyar dolardan 157 milyar dolara indi. Bu, rezervlerden ya da TCMB’nin yaptığı bu işlemlerden karşılandı. Sizin bu talepleri bir şekilde karşılamanız lazım. Karşılamazsanız, o zaman oluşacak şeylerle Türkiye yüzleşecektir” şeklinde konuştu. Kavcıoğlu, muhalefetin “Birilerine dolar satışında ayrıcalık yapıldı” iddiasına karşı çıktı ve “Böyle bir şey söz konusu değil, mümkünatı yok. Yapmak isteseniz de yapamazsınız. Kurlar tamamen o günkü piyasada oluşur ve karşı taraf bilgisi hiç kimse tarafından bilinmez” diye konuştu. Şahap Kavcıoğlu, dünyada en şeffaf veri açıklayan bankalardan birinin TCMB olduğuna işaret etti. İşlemlerin hangi kur seviyesinden yapıldığının da belli olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, şöyle devam etti: “İşlem platformlarında bankalarca yapılan işlemler, gün gün hangi kurlardan gerçekleşmiş belli. Bunun bilançodan görüldüğünü kabul ettikten sonra bu sefer de ‘Kimlere satıldı’ diye başladılar. Bakın, dünyada böyle bir veri açıklaması söz konusu değil. Siz bireylerin veya firmaların bilgilerini nasıl açıklayabilirsiniz?

Bilanço şeffaf

Öbür taraftan kafaları karıştırmak için belirli rakamlar ortaya atılıyor. Şeffaf bir bilançomuz var. Günlük olarak oradan her şeyi izleme ve görme şansınız var. Biz hiç kimseye 128 milyar dolar rakamını söylemedik. Peki, 128 milyar dolar rakamını ortaya atan arkadaşlar bunu nereden buldular?” Kavcıoğlu, sıkı para politikasına devam edeceklerini de belirtti.

Cevherden altın üretimi artacak

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yıllık 50 ton olan cevherden altın üretimi miktarının bir iki yıl içinde 80 tona çıkacağını aktardı ve şu bilgileri paylaştı: “Bundan daha önemli bir rezerv kaynağı olabilir mi? Türkiye’de hem rezervleri kalıcı hale getireceğiz hem de üretimi, ihracatı finanse eden bir sistemi daha iyi bir şekilde uygulayacağız. Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var ve rezervin açılımı da önemli. Bu rezervin yaklaşık yüzde 40’ı Türkiye’nin kendi altınları. 2003’ten sonra oluşan rezervler, portföy girişleri ile, sıcak para girişleri ile oluşmuş.”