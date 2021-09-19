Şikayeti olan Çocuklarda pozitif oranı % 30’a çıktı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, çocuklarda Kovid-19 vakalarının son dönemde gittikçe arttığını belirtti. Kendirli, "İlk başta Kovid-19’un çocukları daha az etkilediği hatta etkilemediği yönünde bir görüş belirginleşmişti; ama özellikle mutasyona uğrayıp varyantlar ortaya çıktıkça bu bilgi değişti. Hastanemizde artık çocuklar için ayrılmış Kovid-19 alanları da dolu. Salgının en başından beri çocuk hastanesine başvuran 0-18 yaş çocuk grubundaki 21 bin hastaya test yapılmış ve bunun 2 bin 500’ü pozitif çıkmıştı. Pozitif vaka en baştan beri yüzde 11.8 civarlarındaydı ama son günlerde bu oranının bir kat arttığını söyleyebiliriz" dedi.

Çocuklar da aşılanmalı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi ise şunları söyledi: “Çocuklarda Kovid-19’un önceki dönemlere göre arttığını tespit ediyoruz. Okulların açılmasının da bunda etken olduğunu söyleyebiliriz. Ama maalesef salgına karşı alınan önlemlere duyarlılık da azaldı. Test pozitifliği yaklaşık yüzde 8 iken şimdi yüzde 30’lara ulaştı. Çocuklarda da artık aşının etkili ve güvenli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuklar da aşılanmalı.”

Aşıyla hem bebeğini hem kendini korudu

Antalya'da aynı gün hem gebelik hem de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen Tülin Sarğın (34), Kovid-19’un hamilelerde ölüm riskini artırması nedeniyle hamilelik sürecinde iki doz aşısını yaptırarak bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğu yaşıyor. Hamileliğinin 8’inci ayında ikinci dozu yaptırdığını anlatan Sarğın “Bebeğimi karnımdayken koruyayım istedim. Aşı olarak hem kendimi hem karnımdaki bebeğimi korudum. Gebe anneler tereddüt etmesin, aşılarını olsunlar. Bebeklerini koruyabilmeleri için aşı önemli. Sağlıklarını riske atmasınlar” dedi.