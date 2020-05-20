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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:37:15 -
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ve Kurtalan ilçelerinde yaşayan bazı şahısların Batman ilinden temin ettikleri uyuşturucuyu Baykan ve Kurtalan ilçeleri ile bağlı belde ve köylerde satacakları bilgisine ulaştı.

Baykan ve Kurtalan'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı, 840 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 112 tüfek fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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