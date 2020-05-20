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Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:08:12 -
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İstihbari çalışmalar esnasında elde edilen duyumlarda Baykan ve Kurtalan ilçelerinde ikamet etmekte olan bazı şahısların Batman’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Baykan ve Kurtalan ilçeleri ile buralara bağlı belde ve köylerdeki içici konumundaki şahıslara haksız kazanç elde etmek maksadıyla satacakları bilgisi alınmıştır. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen bilgilere istinaden Baykan ve Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılıklarından koordinesinde icra edilen operasyonlarda, 7 şüpheli ile birlikte 840 gram kubar esrar maddesi, 50 gram kenevir tohumu, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 112 adet av tüfeği fişeği ve 6 adet şüphelilere ait cep telefonu ele geçirilmiştir. Baykan ve Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.

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