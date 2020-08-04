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Aktüel

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Yeniakit Publisher
2020-08-04 09:29:02 -
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı bildirildi.

Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilçeye bağlı Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Gülburnu ve Özlüpelit köylerinde saat 09.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, yasağa uyulmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.


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