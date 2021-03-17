  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Gündem

Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 17:15:00 -
Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten açıklama

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü bölgesinde 16 Mart 2021 günü icra edilen Eren-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2021/7 operasyonu kapsamında arazide yapılan temas araması faaliyeti sonucu 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 8 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 187 adet 7.62 çarpı 39 milimetre Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 5 adet gübre çuvalı ele geçirilmiştir. İcra edilen operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler Siirt Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Firari FETÖ'cü JASAT operasyonuyla yakalandı!
Firari FETÖ'cü JASAT operasyonuyla yakalandı!

Gündem

Firari FETÖ'cü JASAT operasyonuyla yakalandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benzin, motorin ne kadar oldu? Benzin, mazot fiyatı düştü mü?
Ekonomi

Benzin, motorin ne kadar oldu? Benzin, mazot fiyatı düştü mü?

Son dakika haberine göre, milyonlarca araç sahibine müjdeli haber Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) geldi. Bundan böyle akaryakıt..
Komşuda ölü sayısı arttı! 9 ölü, 2 bin yaralı!
Dünya

Komşuda ölü sayısı arttı! 9 ölü, 2 bin yaralı!

İran'da Nevruz kutlamaları sırasında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı arttı. Son sayılara göre 9 kişi öldü, 2 bin kişi yaralandı...
'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı
Teknoloji

'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı

ROKETSAN ve Meteksan arasında "SOM" seyir füzelerini daha da güçlü kılacak Radar Altimetrelerin entegrasyonu için sözleşme imzalandı. Yüzde ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay