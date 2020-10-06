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Aktüel Siirt'te terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Siirt'te terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:24:39 -
Siirt'te terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve suç örgütlerinin finans kaynaklarının önlenmesi, silah ve mühimmat kaçakçılığının önüne geçilmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kentte yaşayan Z.Y'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak suretiyle H.E'nin evinde uzun namlulu silahlar ile bunlara ait mühimmat sakladığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda H.E'nin ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 691 uzun namlulu silah fişeği ele geçirdi.


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