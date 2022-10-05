Siirt'te Havalimanına sıçrayan yangında 50 dönüm arazi yandı
Siirt'te havalimanı etrafında çıkan ve havalimanı içine sıçrayan yangında 50 dönümden fazla arazi yandı.
Siirt'te havalimanı etrafında çıkan ve havalimanı içine sıçrayan yangında 50 dönümden fazla arazi yandı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt Havalimanı etrafında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme, jandarma ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havalimanı sınırlarına da sıçrayan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Çıkan yangında 50 dönümden fazla arazi küle döndü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İLKHA)