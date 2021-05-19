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Yerel Siirt'te akrep tehlikesi
Yerel

Siirt'te akrep tehlikesi

Siirt'te akrep sokan kadının tekne ve helikopterle hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:10:00 -
Siirt'te akrep tehlikesi

Siirt'te fıstık bahçesinde çalışırken akrep sokan kadın, tekne ve helikopter vasıtasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Ormanardı köyü kırsalında fıstık bahçesinde çalışan Hükümet Sadak (58), akrep sokması sonucu yaralandı.

Yakınlarının 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi sonucu Sadak, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nden tekneyle karşıya geçirilerek Bostancık köyü mevkisinde jandarma ekiplerine teslim edildi.

Siirt'ten havalanan helikopterin de bulunduğu yere ulaşması sonucu Sadak, getirildiği kent merkezinde ambulansa nakledildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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