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Siirt Valisi Atik konutunun balkonunda İstiklal Marşı okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine 81 ilde olduğu gibi Siirt’te de saatler 19.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:16:10 -
Siirt Valisi Atik konutunun balkonunda İstiklal Marşı okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine 81 ilde olduğu gibi Siirt’te de saatler 19.19’u gösterdiğinde kent genelinde balkonlarda İstiklal Marşı okundu.


Siirt Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik ve çocuğuyla konutunun balkonunda Türk bayrakları sallayarak İstiklal Marşı’nı okudu. Kent merkezinde evlerin balkonları Türk bayrağıyla dalgalandı.

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