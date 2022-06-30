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Yerel Siirt merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
Yerel

Siirt merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden, 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 18:04:00 -
Siirt merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran'da narkotik suçlarının önlenmesine yönelik olarak Siirt merkezli 4 ili kapsayan uyuşturucu operasyonu yapıldığı ifade edildi.

12 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı, 1'inin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği, adreslerde yapılan aramalarda, 39 gram metafetaminin yanı sıra çeşitli miktarlarda esrar ve eroin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 alet ve 1 kan tüpünün ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'sinin çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri, 4 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı kaydedildi.

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