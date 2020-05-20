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Sıhke Gölü’nden 30 ton çöp çıkarıldı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, daha güzel ve temiz bir ilçe için başlattığı çevre temizliğine kapsamında Sıhke Gölü’nde 30 ton çöp topladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:51:47 -
Sıhke Gölü’nden 30 ton çöp çıkarıldı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, daha güzel ve temiz bir ilçe için başlattığı çevre temizliğine kapsamında Sıhke Gölü’nde 30 ton çöp topladı.


İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan Sıhke Gölü’nün sahilinde ve çevresinde temizlik çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 30 ton çöp topladıklarını ifade eden İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, “Daha temiz ve yaşanabilir bir İpekyolu için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Siz kıymetli hemşehrilerimizden de çevremizin temiz tutulması ve korunması hususunda daha özverili olmanızı rica ediyoruz. Sahil kıyılarına çöplerin atılmaması, gölümüze sahip çıkılması ve korunması hususunda da hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Çocuklarımıza daha güzel ve temiz bir miras bırakmak için lütfen çöpleri etrafa değil çöp kutularına atalım” dedi.

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