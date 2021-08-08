SİHA'ların ardından şimdi de o! Türkiye'den Ukrayna'ya yeni silah teklifi

Defense Express; 6 ağustos 2021 tarihinde yayınladığı haberde ASELSAN’ın Ukrayna’ya uzaktan kumandalı silah sistemlerini (UKSS) önerdiğini iddia etti. Haberin içeriğinde ise SARP, SARP-ZAFER ve NEFER UKSS hakkında teknik ve tedarik bilgilerine yer verildi.

ASELSAN uzaktan kumandalı silah sistemleri, 3500 adetten fazla satış başarısı sağladı. ASELSAN UKSS’ler; zırhlı personel taşıyıcıları, ana muharebe tankları, devriye botları, korvetler ve fırkateynler dahil olmak üzere 21 ülkenin platformlarına entegre edildi.

Defence Express bahse konu önerme hakkında, "ASELSAN, yerel ihtiyaçlara en yüksek önceliği vererek, dünyanın her yerindeki kullanıcılarını zamanında desteklemek için küresel çapta mühendislik, üretim ve bakım merkezlerine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu bakış açısı doğrultusunda yeni kurulan ASELSAN Ukraine LLC, öncelikle UKSS’nin endüstriyel iş birliğinden satış sonrası destek hizmetlerine kadar uzanan operasyonları yürütecek. ASELSAN, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin güvendiği sınıfının en iyisi UKSS ile birlikte yerelleştirme fırsatları da sunuyor" ifadelerini kullandı.

SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) özellikleri

ASELSAN UKSS ürün ailesinin üyelerinden biri olan SARP, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını tamamen yerli ve milli imkânlarla üretilerek karşılıyor.

Kara platformlarında yüksek isabet oranı sağlayan SARP, küçük ve orta kalibre silahlar için geliştirildi. Etkin atış gücünü, hassas keşif yeteneği ile birleştiren SARP sistemi hafif ve düşük profil tareti sayesinde, hem taktik kara araçlarında hava ve kara tehditlerine karşı, hem de yerleşim bölgelerinde, sabit tesislerde asimetrik tehditlere karşı kullanılabiliyor.

SARP içerdiği termal ve TV kameralar ile lazer mesafe bulucu sayesinde yüksek doğrulukta balistik çözüm üretiyor ve gece/gündüz koşullarında kullanılabiliyor.

Bu özelliklerinin yanı sıra atış hattı ve görüş hattı stabilizasyonu, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik algoritmalara sahip olan SARP hareket halinde de yüksek hassasiyette atış ve yönlendirme yapabiliyor. 2020 yılında ilk defa bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesi ile birlikte SARP’ın hizmet verdiği ülke sayısı altıya çıktı.

ASELSAN’ın birçok ülkeye ihraç ettiği SARP UKSS ailesine Rus silah sistemlerine uyumlu bir yeni model eklendi. SARP-ZAFER NSV, taktik kara araçlarında hava ve kara tehditlerine karşı kullanılabileceği gibi sabit tesislerde asimetrik tehditlere karşı da kullanılabilmektedir. Kullanım gereksinimlerine uygun olarak sisteme, 12,7 mm NSV makinalı tüfek veya 7,62 mm PKM makinalı tüfek takılabilmektedir.

Gelişmiş uzaktan komuta ve gözetleme imkânı sağlayan SARP-ZAFER NSV, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırmakta ve güvenliğini en üst seviyeye taşımaktadır. SARP ZAFER gibi aracın içinden mühimmat yükleme imkanı sunmaktadır.