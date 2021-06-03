SİHA’larımız dünyanın gözbebeği oldu! Türkiye’yi görmek isteyen gökyüzüne bakıyor

Türkiye’nin son yıllardaki yerli ve milli teknoloji hamlesi ve devamında elde ettiği başarı, dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bayraktar’ın yanı sıra Anka ve Akıncı ile SİHA’larda çıtayı daha da yükselten Türkiye, hemen her gün birçok ülkenin gündeminde kendine yer buluyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir rapora göre Türk yapımı Kargu-2 İHA’lar, dünya tarihinde bir ilke imza atarken, raporda yapay zekaya sahip Kargu-2’lerin Libya’da darbeci Hafter’e karşı elde ettiği zaferde büyük pay sahibi olduğundan bahsedildi.

Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya’da etkili operasyonlara imza atan İHA ve SİHA’lara tüm dünya gıpta ile bakarken, dünya medyalarında da hemen her gün “Herkes ‘Türk mucize silahını’ istiyor” ifadelerine yer verilen haberlere imza atılıyor.

Harp Sanayiinde çığır açtık

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkiye’nin milli harp sanayinde çığır açtığını, yerli ve milli teknolojisi İHA ve SİHA’ların dünyadanın gözbebeği olduğunu söyledi.

Erdoğan, yerli ve milli yolcu uçağı ile savaş uçakları hamlesinin de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ortaya çıkacağını belirterek, “Türkiye’nin en büyük eksiklerinden bir tanesi milli harp sanayii idi. Milli harp sanayiinde, özellikle savunma sanayinde Türkiye, AK Parti iktidarıyla çığır açtı. Bugün Aselsan, Roketsan, Havelsan, Tübitak ve birçok özel şirket de dahil edilerek çok ciddi üretimler yapıldı ve milli harp sanayinde tankından tüfeğine, füzesinden hava araçlarımıza kadar İHA’lar, SİHA’lar, Akıncı gibi bu konuda Türkiye çok büyük mesafe aldı. Bunda Cumhurbaşkanımızın gayretleri, çabası ve direktifleri çok önemli. Hatta milli yolcu uçağımızdan milli savaş uçaklarımıza kadar çalışmalarımız da önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımızın, ‘yerli motor mutlaka olsun’ talimatıyla yerli motor da gerçekleşti. Yakın tarihte, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Türkiye harp sanayinde dünyadaki 2-3 ülkeden biri olacak. Şu anda zaten birçok silahta ilk 3-4’teyiz” dedi.

20. yüzyılın başlarında ve 19. yüzyılın sonlarında çok büyük toprak kayıpları yaşamış bir devlet olarak mevcut topraklarımızı koruyabilmemiz, bağımsızlığımızı sürdürebilmemiz için güçlü olmamız gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

İngiltere bile sırada

“O güçlü adımlar da atıldı. Meyvesini de vermeye başladı. İngiltere’ye kadar bugün bizim harp sanayimizden faydalanmak istiyorlar. Bu az bir şey değildir. Ancak bütün bunlara rağmen Türkiye’nin gerek teknolojik yatırımları, teknolojik üstünlükleri, gerek sağlıkta almış olduğu mesafe, gerek yatırımlarda aldığı mesafe yine dünyada dikkat ederseniz 4-5 yıldır Çin’den sonra 2. yada 3. sırada yer alıyoruz kalkınmada. En son pandemiye rağmen yüzde 7 ile dünya endekslerine göre kalkınmada 2. sıradayız. Bunu bile suiistimal etmeye çalışıyorlar ama önemli değil. Dünya ölçeklerinde bugün G20 ülkeleri içinde 2. sırada kalkınmayı gerçekleştiren bir ülkeyiz. Bu da Türkiye’nin ne kadar iyi, istikrarlı yönetildiğinin simgesi. Harp sanayindeki öne çıkan başarılarımız, diğer alanlarda da başarıyla sürüyor.”

