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TV8 satılacak mı? Acun Ilıcalı resmen açıkladı

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TV8 satılacak mı? Acun Ilıcalı resmen açıkladı

Medya patronu Acun Ilıcalı, uzun süredir televizyon kulislerinde konuşulan ve TV8'in elden çıkarılacağına yönelik ortaya atılan iddialara canlı yayında cevap verdi.

#1
Foto - TV8 satılacak mı? Acun Ilıcalı resmen açıkladı

TV8’in geleceğiyle ilgili gündeme gelen satış iddialarına Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama geldi. Ilıcalı, kanalı elden çıkarmayı düşünmediğini belirtti.

#2
Foto - TV8 satılacak mı? Acun Ilıcalı resmen açıkladı

Hakan Ural’ın sunduğu Sözün Özü programına katılan Acun Ilıcalı, TV8’in satılacağına ilişkin iddialar hakkında konuştu.

#3
Foto - TV8 satılacak mı? Acun Ilıcalı resmen açıkladı

Kanalı satmayı düşünmediğini ifade eden Ilıcalı, böylece bir süredir gündemde olan tartışmalara açıklık getirdi.

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