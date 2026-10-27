TV8 satılacak mı? Acun Ilıcalı resmen açıkladı
Medya patronu Acun Ilıcalı, uzun süredir televizyon kulislerinde konuşulan ve TV8'in elden çıkarılacağına yönelik ortaya atılan iddialara canlı yayında cevap verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Medya patronu Acun Ilıcalı, uzun süredir televizyon kulislerinde konuşulan ve TV8'in elden çıkarılacağına yönelik ortaya atılan iddialara canlı yayında cevap verdi.
TV8’in geleceğiyle ilgili gündeme gelen satış iddialarına Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama geldi. Ilıcalı, kanalı elden çıkarmayı düşünmediğini belirtti.
Hakan Ural’ın sunduğu Sözün Özü programına katılan Acun Ilıcalı, TV8’in satılacağına ilişkin iddialar hakkında konuştu.
Kanalı satmayı düşünmediğini ifade eden Ilıcalı, böylece bir süredir gündemde olan tartışmalara açıklık getirdi.
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