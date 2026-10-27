'Türkler gelsin, bizi de korusun'

Türkiye, son dönemde kurduğu ittifaklar ve geliştirdiği stratejik iş birlikleriyle bölgesel ve küresel konumunu güçlendiriyor. Güvenlik kaynakları bu yöndeki gelişmelerin jeopolitik ve jeostratejik önemimizi her geçen gün daha da artırdığını vurgularken, Orta Doğu'da bölgesel güvenlik mimarisinin oluşumunda aktif rol üstlendiğimize dikkat çekti.

"Türkiye, Suudi Arabistan'a hava savunma, elektronik harp, eğitim ve diğer teknik alanlarda destek sağlıyor" diyen kaynaklar, "Son toplantıda Suudi Arabistan, ihtiyaç duyduğu savunma ürünleri ve sistemlerine ilişkin bir liste sundu. Listeyi hem Türkiye hem de Pakistan tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek" bilgisini vererek şunları anlatıyor:

CAYDIRICILIK İÇİN VARIZ

"Suudi Arabistan, Türk askerinin kendi topraklarında konuşlanmasını da istiyor. Ancak bu talep, Türk askerinin Husilere karşı ortak operasyonlara katılması anlamına gelmiyor. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Eğer Türk askeri S.Arabistan'a giderse bunun amacı yalnızca savunma amaçlı ve caydırıcılık olacak."

HUSİLERE OPERASYON YOK

"Türk askeri, Husilere karşı herhangi bir operasyonel girişimde bulunmayacak ve kesinlikle muharebeye girmeyecek. Askerlerin konuşlanacağı bölgeler de bu anlayış doğrultusunda belirlenecek."

TEK SALDIRI BİLE OLMADI

"Suudi Arabistan'ın talep ettiği model, esasen Türkiye'nin Katar'da uyguladığı askerî varlık modeli. Türkiye, Katar'da askerî varlık oluşturduktan sonra bu ülkeye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmedi."

AYNI MEKANİZMAYI KURUN

"Suudlar benzer bir caydırıcılık mekanizması kurulsun istiyor. Suudi yetkililer, Türk askerinin ülkelerinde bulunmasının muhtemel saldırılara karşı önemli bir güvenlik güvencesi sağlayacağını değerlendiriyor."

İTTİFAKLAR VE TÜRKİYE

"Mekke İttifakı, Bedir Mutabakatı ve Libya'nın Türkiye ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması, söz konusu stratejik yaklaşımın somut adımları olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik önemini her geçen gün daha da artırıyor."

YENİ BİR ORTA DOĞU

"Orta Doğu'da yeni bir düzen şekilleniyor. Türkiye de bu süreçte kendi konumunu güçlendirirken bölgesel güvenlik mimarisinin oluşumunda aktif rol üstleniyor. Mekke İttifakı, esas olarak bir güvenlik ve kolektif caydırıcılık ittifakı niteliği taşıyor. Bedir Mutabakatı ise her alanda ortaklığı öngörüyor."

"Katar, Türk askerî varlığı ile birlikte bugüne kadar tek bir saldırıya bile maruz kalmadı. Şimdi aynısını S.Arabistan istiyor."

"Suudlar, 'Katar Modeli'ni bize de uygulayın. Türk askeri gelsin. Biz de saldırılara karşı kendimizi güvende hissedelim' diyor."

"Türk askerleri, Husilere karşı herhangi bir operasyonel girişimde bulunmayacak ve kesinlikle muharebeye girmeyecek."