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Gündem

SİHA'lardan Hafter'e bir şok daha!

Türkiye destekli UMH'ye bağlı operasyon odası, Hafter milislerinin kontrolündeki Vatiyye hava üssüne konuşlandırılmaya çalışılan ikinci bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin daha imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:53:00 - 2020-05-17 13:03:46

Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı operasyon odası, Hafter milislerinin kontrolündeki Vatiyye hava üssüne konuşlandırılmaya çalışılan ikinci bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin daha imha edildiğini açıkladı.

Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi, Hafter milislerinin kontrolündeki Vatiyye hava üssüne konuşlanmaya fırsat bulamadan, üsse girişinden 2 saat sonra Türk sihaları tarafından imha edildi.

İmha edilen Rus malı Pantsir hava savunma sisteminin 2 adet olduğu bildirildi.

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Yorumlar

Yılmaz

Sİ-HA HAHAHAHAHAHAHA
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vedat uşaklıgil ataseven

SİHA VURUR , CHP KUDURUR .... 
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