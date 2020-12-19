SİHA’lar terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonların etkisini terör örgütünün sözde komutanı Haki Armanc, “Özellikle son süreçte düşman yüksek tepeleri tuttu” sözleriyle dile getirdi. Mehmetçiğin Suriye ve Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, çöküşünü sözde komutanları aracılığı ile itiraf etmeye başladı. Terör örgütü PKK’nın üst düzey sözde Halk Savunma Güçleri (HPG) komutanı Haki Armanc örgütün medya yapılanmasına verdiği röportajında, bir taraftan Kürdistan Demokratik Partisi’ni (KDP) tehdit ederken satır aralarında Mehmetçik karşısında örgütün verdiği kayıpları anlattı. Eli kanlı katil, “Kürdistan dağlarında da özgürlük gerillasına karşı geniş kapsamlı operasyonlar başlattılar. Türk devleti tank, top ve her türlü modern silahlarla saldırdı. Süreç gerillanın üslenme süreciydi. Ve zorlu bir süreçti. Türk devleti birçok kez olduğu gibi mevsimi fırsat bulup, avantaj olarak kullanmak istedi. Ve saldırılarını genişletmek adına uygun gördü. Heftanin, mücadele tarihimizde önemli bir sayfa açtı. Heftanin’deki gerillalar genel olarak genç arkadaşlardı, eski arkadaşlar değildi. Yani ağırlıklı olarak böyleydi. Düşman yüzyılın tekniği, kendine bağlı kontra ve çeteler, yine farklı devletlerden topladıkları çeteler ve ‘hain Kürt’ yardımıyla son iki yıldır ölçüsüz bir saldırıyı devam ettiriyor” ifadeleriyle çöküşlerini dile getirdi.

KDP’Yİ TEHDİT ETTİ

KDP ile konuşmayacaklarını belirten Armanc, “KDP içinse, artık konuşmayı anlamsız buluyoruz. KDP gün geçtikçe savaş hazırlığı yaptı. Gerilla alanlarına güç gönderdi. Birçok tepeyi tuttu, son dönemlerde birçok yolu tutmuş durumda. Böyle bir faaliyet yürüttüler, yürütüyorlar. İki gün önce Amediye yakınlarında arkadaşlarımıza ait iki aracı pusuya düşürüp, saldırdılar. Bu gelişme, artık konuşmanın anlamını yitirdiğini gösteriyor. Bu yaklaşım ve yapılanlar Kürt düşmanı olan Türk devletine hizmet ediyor. Türk devletinin istekleri yerine getiriliyor. Bu güçler kimdir? KDP bayrağı var, KDP adına geliyorlar. Resmi olarak bu güç, bazı kişiler tarafından yürütülüyor, yönlendirilip, yerleştiriliyor. Şimdiye dek çok büyük bir sabır göstererek, provokasyonlara geçit vermedik. Bu sabrı belli bir dereceye kadar gösterebiliriz. Bunu söyleyeyim ve somut örnekler de vereyim. Arkadaşlar Haftanin’de Hantur Tepesi’nde konumlanan düşman güçlerini vurmak istiyor. Eylemin içindeler, arkadaşları gören KDP peşmergeleri hemen düşmana haber veriyor. Kendilerini sözde Güney Kürdistan’ın savunma gücü olarak görüyorlar. Öyle izah ediyorlar. Arkadaşlar geri çekilirken, arkadaşları vuruyorlar. Arkadaşlar bakıyorlar ki KDP peşmergeleri onları vuruyor. Buserê, Kêrê hattını tutan KDP güçleri adım adım arkadaşların yerlerini tarif ediyor. Düşman da toplarla, obüslerle arkadaşları vuruyor. Yani tepeleri tutan, yolları tutan KDP güçleri an ve an düşmana bilgi-istihbarat sağlıyor” diyerek KDP’yi hedef aldı.