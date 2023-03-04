Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, İstanbul`da istihdam edilmek üzere 60 (altmış) Sigortacılık Uzman Yardımcısı unvanında meslek personeli alınacak.

Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak.

Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday çağrılacak.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

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01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılmış olan KPSS Lisans sınavına girmiş olmak ve başvurulacak alanlar için aşağıda belirtilen mezun olunması gereken lisans programları, KPSS puan türleri ve KPSS taban puanı şartlarını taşımak.

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