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Teknoloji Signal'de kaç kişiyle grup konuşması yapılır? Signal'de görüntülü konuşma nasıl yapılır?
Teknoloji

Signal'de kaç kişiyle grup konuşması yapılır? Signal'de görüntülü konuşma nasıl yapılır?

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatmasından sonra kullanıcıların tercih ettiği uygulamaların başında Signal gelmekte. Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulaması. Peki Signal'de kaç kişiyle grup konuşması yapılır? Signal'de görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 09:06:00 - 2021-01-26 09:08:25
Signal'de kaç kişiyle grup konuşması yapılır? Signal'de görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Signal uygulaması, internet üzerinden dosyaları, sesli mesajları, görselleri ve videoları içerebilen kişiler arası veya grup mesajları göndermek için kullanılır. Signal, kullanıcıların iOS ve Android'de diğer Signal kullanıcılarına sesli ve görüntülü arama yapmalarına olanak tanır. Tüm aramalar bir Wi-Fi veya veri bağlantısı üzerinden yapılır ve (veri ücretleri hariç) şehirlerarası ve uluslararası dahil ücretsizdir. 

Signal'de kaç kişiyle grup konuşması yapılır? 

Uzun mesafe ücretlerine tabi olmadan, şehrin öbür ucundaki veya okyanuslar ötesinde yaşayan insanlara yüksek kaliteli ses ve görüntülü aramalar yapın. Grup sohbetleri aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla bağlı kalmanızı kolaylaştırır. Signal'de grup görüşmelerindeki katılımcı sayısı 5 ile sınırlıyken, güncelleme sonrası bu sayı 8'e çıkacak.

Signal'in mesajlaşma sisteminde kullandığı şifreleme sistemi, görüntülü görüşme özelliğinde de kullanılacak ve bu sayede kimlik doğrulama ve veriler asarındaki güvenlik üst seviyeye çıkartılacak. Şimdilik Beta aşamasından yeni çıkan bu özelliği Signal Ayarları -> Gelişmiş -> Video çağrısı bölümünden aktif ederek kullanmaya başlayabilirsiniz.

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