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Ekonomi Sigaraya yeni zam! İşte en pahalı sigaranın fiyatı
Ekonomi

Sigaraya yeni zam! İşte en pahalı sigaranın fiyatı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 10:46:00 -
Sigaraya yeni zam! İşte en pahalı sigaranın fiyatı

Sigaraya zam gelmesinin ardından en düşük ve en yüksek sigara fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde diğer sigara gruplarına gelen zamların ardından bugün de Philip Morris grubu 5 liralık zam yaptı. Peki, 7 Kasım 2023 Salı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…

Sigaraya zam gelmesinin ardından en düşük ve en yüksek sigara fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde diğer sigara gruplarına gelen zamların ardından bugün de Philip Morris grubu 5 liralık zam yaptı. Peki, 7 Kasım 2023 Salı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde sigara gruplarına gelen zamlardan sonra bugün itibariyle geçerli olmak üzere bir sigara grubuna daha zam geldi.

Bugünden geçerli olacak şekilde Philip Morris grubu sigaralara 5 TL zam yapıldı.

EN UCUZ SİGARA 52 LİRA OLDU

Ard arda gelen sigara zamlarından Philip Morris grubuda yayınladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara 52 TL olarak belirlendi.
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