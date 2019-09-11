Sigara izmariti otluk alanı yaktı Edirne’nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi, Efes Yolu Bulvarı arkasında bulunan otluk alan alev aldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi, Efes Yolu Bulvarı arkasında bulunan otluk alan alev aldı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangın, önce yol üstünde bulunan otluk alanda başladı, sonra rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevrede bulunan ağaçlık alanlara da sıçrayarak büyüdü. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kürekler ile söndürülmeye çalışılan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakınlarda bulunan çiftlik evlerine uzanmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

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