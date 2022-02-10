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İSLAM Sigara haram mı? Sigara içmek günah mı?
İSLAM

Sigara haram mı? Sigara içmek günah mı?

Diyanet sigara açıklaması | Sigara kullanan pek çok kişi “Sigara haram mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Sigara kullanımına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan açıklama geldi. Peki, sigara içmek günah mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-10 22:30:00 -
Sigara haram mı? Sigara içmek günah mı?

Sigara kullanan kişiler sıklıkla ‘Sigara haram mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sigara kullanmak günah mı?

Sigara haram mı? Sigara içmek günah mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'de konuştu. Sigara konusunda konuşan Ali Erbaş, "Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur” dedi.

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