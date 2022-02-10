Sigara kullanan kişiler sıklıkla ‘Sigara haram mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sigara kullanmak günah mı?

Sigara haram mı? Sigara içmek günah mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'de konuştu. Sigara konusunda konuşan Ali Erbaş, "Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur” dedi.