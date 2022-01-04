Sigara fiyatları 2022 ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları listesi 2022 Hangi sigara kaç para oldu?

Sigaraya ne kadar zam geldi? Yeni sigara fiyatları ne oldu? Milyonlarca kişinin araştırdığı sigara zammı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. British American Tobacco firmasının elindeki tütün ürünlerine 3 TL zam geldi. Kent, Kent D-Range, Kent Swicth ve Kent N-Range gibi en çok tercih edilen ürünlerin yeni sigara fiyatları hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yeni sigara fiyatları ile zamdan haberi olan vatandaşlar Marlboro yani Philip Morris sigara fiyatlarını sorgulamakta.

4 Ocak 2022 sigara zammı listesi

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada paket başına 0,4851 TL olan maktu vergi 0,7150 TL’ye yükseltildi. Paket başına 9,766 TL olan asgari maktu vergi de 14,394 TL’ye çıkmış olup, bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 TL’den 22,85 TL’ye yükseltti. Asgari maktu vergi, bir paket sigaradan elde edilen asgari vergi tutarını belirliyor. Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükselecek.

Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükselecek. Bu güncelleme ile beraber sigara fiyatlarında 3 ile 5 TL arasında artış yapılacak.

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Philip Morris grubu sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sigara grubundaki en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi. Diğer markalara da zam geldiği takdirde haberimizde güncellencektir.