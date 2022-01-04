Sigara fiyatları 2022 ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları listesi 2022 Hangi sigara kaç para oldu?
Sigara fiyatı ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları listesi 2022, Hangi sigara kaç para oldu? Sigara fiyatları son dakika! Yeni yılla birlikte sağlığa zararlı olan sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği sorgulanır oldu. Sigara fiyatları tütün kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Yapılan yeni ÖTV düzenlemelerle birlikte sigaraya sigara zamlandı. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte, 2022 yeni sigara fiyatları...
Sigaraya ne kadar zam geldi? Yeni sigara fiyatları ne oldu? Milyonlarca kişinin araştırdığı sigara zammı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. British American Tobacco firmasının elindeki tütün ürünlerine 3 TL zam geldi. Kent, Kent D-Range, Kent Swicth ve Kent N-Range gibi en çok tercih edilen ürünlerin yeni sigara fiyatları hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yeni sigara fiyatları ile zamdan haberi olan vatandaşlar Marlboro yani Philip Morris sigara fiyatlarını sorgulamakta.
4 Ocak 2022 sigara zammı listesi
Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada paket başına 0,4851 TL olan maktu vergi 0,7150 TL’ye yükseltildi. Paket başına 9,766 TL olan asgari maktu vergi de 14,394 TL’ye çıkmış olup, bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 TL’den 22,85 TL’ye yükseltti. Asgari maktu vergi, bir paket sigaradan elde edilen asgari vergi tutarını belirliyor. Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükselecek.
Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükselecek. Bu güncelleme ile beraber sigara fiyatlarında 3 ile 5 TL arasında artış yapılacak.
Sigaraya ne kadar zam geldi?
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Philip Morris grubu sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sigara grubundaki en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi. Diğer markalara da zam geldiği takdirde haberimizde güncellencektir.