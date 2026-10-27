Son dakika! Fenerbahçe’de kritik toplantı bitti: İsmail Kartal yine istifa etti
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Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de tüm gün sıcak saatler yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım kulüp binasındaki toplantının ardından Samandıra Tesisleri'ne gelerek İsmail Kartal ile kritik toplantıya katıldı. İsmail Kartal bu toplantıda istifasını Yıldırım’a sundu. Fenerbahçe Kulübünden resmi açıklama bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe dün akşam deplasmanda Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Sarı-Lacivertli taraftarlar özellikle ilk yarıda oynanan kötü oyun sebebiyle sosyal medyada teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerin odağında kaldı.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığında kulüp binasında bir toplantı yapılırken, Samandıra'da ise teknik ekip ayrı bir toplantı düzenledi.
Toplantıların ardından Fenerbahçe yönetiminden her an resmi bir açıklama gelebilir.
İSTİFASINI SUNDU, KARAR BEKLENİYOR
İsmail Kartal'ın yönetime istifa talebini sunduğu, Sarı-Lacivertli yönetimin de bu noktada 'devam' ya da 'tamam' kararı vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Cihan Kamer, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi. Samandıra'da kısa süre içerisinde Fenerbahçe yönetiminin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek.
Daha önce Fenerbahçe'de yaşanan krizde İsmail Kartal istifa etmiş, Başkan Aziz Yıldırım ise bu kararı kabul etmeyerek deneyimli teknik adamın görevine devam etmesini sağlamıştı.