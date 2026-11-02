Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Nissan iki popüler modelde fiyatı aşağı çekti

Nissan Türkiye, 2026 model yılı sıfır araçlarda kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Juke ve Qashqai modellerinde özel fiyatlar öne çıkarken, X-Trail ve Townstar ailesinde de ticari müşterilere yönelik farklı ödeme ve indirim avantajları sunuluyor.

Juke Tekna Plus 1.999.000 TL

Kasım kampanyası kapsamında sınırlı sayıdaki Juke Tekna Plus, 1.999.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla katılan Nissan yetkili satıcılarında satışa sunuluyor.

Juke Platinum Premium versiyonunda ise bireysel ve ticari müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor. Ticari müşteriler için buna ek olarak 360.000 TL tutarında 6 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.

Qashqai Designpack 2.269.000 TL

Qashqai Mild Hybrid Designpack versiyonu da kampanyanın öne çıkan modelleri arasında yer alıyor. Sınırlı sayıdaki araç 2.269.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa çıkıyor.

Qashqai Mild Hybrid Platinum Premium’da ticari müşterilere 1.000.000 TL tutarında 6 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor.

Qashqai e-POWER’da ise bireysel ve ticari müşterilere 400.000 TL’ye varan nakit alım indirimi uygulanıyor. Ticari müşteriler ayrıca 1.000.000 TL tutarında 6 ay vadeli ödeme imkanından yararlanabiliyor.

X-Trail’de 2 milyon TL’ye kadar ödeme seçeneği

Nissan X-Trail’in 2025 model yılı versiyonunda ticari müşterilere özel 2.000.000 TL tutarında 12 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor. Bu tutar, kasım kampanyaları içinde ticari müşterilere sunulan en yüksek vadeli ödeme avantajı olarak dikkat çekiyor.

Townstar ailesinde KOBİ’lere özel fırsatlar

Nissan’ın hafif ticari modeli Townstar’ın benzinli ve elektrikli versiyonlarında da KOBİ’lere yönelik kampanyalar bulunuyor. Townstar ailesinin tüm versiyonlarında 1.200.000 TL tutarında 9 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor. Benzinli Townstar Van L2 Uzun Şasi versiyonunda KOBİ’ler, 50.000 TL nakit alım indirimi ya da 50.000 TL indirimle birlikte 1.200.000 TL tutarında 9 ay vadeli ödeme seçeneğinden yararlanabiliyor. Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi, Townstar Van EV ve Townstar Combi EV modellerinde ise 1.200.000 TL tutarında 9 ay vadeli ödeme imkanı sunuluyor.