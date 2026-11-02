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Bir ilçe teyakkuzda: 53 gündür aramadıkları yer kalmadı!

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Bir ilçe teyakkuzda: 53 gündür aramadıkları yer kalmadı!

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebek 53 gündür kayıp. Jandarma ve AFAD ekiplerinin 53 gündür aradığı Büşra bebekten hala bir iz bulunamadı.

#1
Foto - Bir ilçe teyakkuzda: 53 gündür aramadıkları yer kalmadı!

Sivas'ta 10 Ekim 2026'da Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılık yapan E.B.'nin 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçmişti.

#2
Foto - Bir ilçe teyakkuzda: 53 gündür aramadıkları yer kalmadı!

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI Olayla ilgili başlatılan soruşturma genişletilerek aile bireyleri gözaltına alınmış, verdikleri çelişkili ifadeler sonrası anne ve baba dahil toplam 6 kişi tutuklanmıştı. İhbarın ardından harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma timleri, arazide Büşra bebeğe dair iz arama çalışmalarına başlamıştı.

#3
Foto - Bir ilçe teyakkuzda: 53 gündür aramadıkları yer kalmadı!

53 GÜNDÜR ARAYIŞ DEVAM EDİYOR Köyün çevresinde AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar, aradan geçen 53 güne rağmen sonuç vermedi.

#4
Foto - Bir ilçe teyakkuzda: 53 gündür aramadıkları yer kalmadı!

Kayıp Büşra bebeğe canlı veya ölü ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürürken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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