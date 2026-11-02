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Dünya İş makinesi elektrik kablosuna temas etti: Hindistan'da 8 işçi can verdi
Dünya

İş makinesi elektrik kablosuna temas etti: Hindistan'da 8 işçi can verdi

Yeniakit Publisher
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İş makinesi elektrik kablosuna temas etti: Hindistan'da 8 işçi can verdi

Hindistan Rajasthan eyaletinde kullanılan iş makinesinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan 8 işçi feci şekilde can verdi.

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre bölge polisi, Rajasthan'ın Jhunjhunu bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Polis, yol çalışması sırasında kullanılan iş makinesinin elektrik kablosuna temas etmesi sonucu 8 işçinin elektriğe kapılarak hayatını kaybettiğini, 5 işçinin yaralandığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Narendra Modi, kazadan etkilenenlere tazminat ödeneceğini duyurdu.

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