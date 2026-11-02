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Dünya Enkaz parçaları etrafa saçıldı, hastaneler alarma geçti! Özel uçak şehir merkezine düştü
Dünya

Enkaz parçaları etrafa saçıldı, hastaneler alarma geçti! Özel uçak şehir merkezine düştü

Yeniakit Publisher
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ABD’nin Florida eyaletinde Learjet 60 tipi özel uçak Palm Beach County bölgesinde şehir merkezine düştü. Kazanın ardından bölgede yangın çıkarken, elektrik altyapısında hasar oluştu ve çevredeki hastaneler olası yaralılar için alarma geçirildi.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Greenacres bölgesinde özel bir uçak şehir merkezine düştü. Kazayla birlikte çevrede büyük bir panik yaşandı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde kaza sonrasında uçağın düştüğü bölgede derin bir çukur oluştuğu, küçük çaplı yangın çıktığı, enkaz parçalarının etrafa dağıldığı ve olay yeri yakınındaki elektrik altyapısında hasar meydana geldiği görüldü. Yetkililerden kazada can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

 

Yollar trafiğe kapatıldı

Greenacres bölgesinde yerel saatle 13.10 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, muhtemel can kayıplarına ilişkin endişeler arttı. Bölgede muhtemel bir toplu can kaybı yaşanabileceği değerlendirilerek, çevredeki hastaneler alarma geçirildi. Acil servislerin muhtemel yaralı ve hayatını kaybedenlere müdahale edebilmesi için hazırlık yaptığı bildirildi. Yetkililer, olayın ardından kazanın meydana geldiği bölgede yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

 

Bölgedeki ekiplerin olay yerinde müdahalesi ve incelemeleri sürerken, kazanın kesin nedeni, uçakta kaç kişinin bulunduğu ve can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

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