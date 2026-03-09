Sıfır Atık Vakfı, Afyonkarahisar’da İsrafsız Paylaşımı ve Eber Gölü’nü Yaşatma Çabasını Birleştirdi

Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen “İsrafsız Ramazan Sofraları” projesinin ikinci durağı Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Eber Köyü oldu. Bölgedeki 19 köye kıyısı olan Eber Gölü’nde yapılan çevresel inceleme ve değerlendirme sonucunda “Eber Gölü’nü kurtaracağız” mesajı paydaşlarca güçlü bir şekilde verildi; yerel üretim, kadın emeği ve israfsız tüketim anlayışı aynı sofrada buluştu.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını yürüten Sıfır Atık Vakfı, Ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve ölçü ruhunu köy hayatının dayanışma kültürüyle buluşturan “İsrafsız Ramazan Sofraları” projesi kapsamında Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Eber Köyü’nde anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Eber Gölü İçin Güçlü İş Birliği

Program kapsamında ilk olarak bölgenin en önemli doğal varlıklarından biri olan Eber Gölü’nde yerinde inceleme ve değerlendirme ziyareti gerçekleştirildi. Göl kıyısında yapılan saha programında gölde yaşanan çevresel sorunlar yerinde gözlemlendi ve gölün mevcut ekolojik durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Eber Gölü’ndeki inceleme ve değerlendirmeye Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar Valisi Sayın Naci Aktaş ve yerel yöneticiler başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının temsilcileri, Eber Köyü sakinleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“Eber Gölü’nün Korunması İçin Koordinasyon Ekibi Oluşturuyoruz”

Eber Gölü kıyısında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin talimatları ile buraya geldiklerini belirterek, “Eber Gölü 140 kilometrekareden fazla bir alana sahip gölümüz. Akarçay Havzası içerisinde yer alıyor. Etrafında 19’dan fazla köyümüz var. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin talimatlarıyla Eber Gölü’nün korunmasıyla alakalı bir koordinasyon ekibi oluşturuyoruz. Bu bağlamda uzman isimlerden oluşacak olan ekip Eber Gölü’nün korunması ve civar köylerde yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesinin artırılmasıyla alakalı çalışacaklar” dedi.

Sıfır Atık Vakfı’nın Türkiye’nin farklı bölgelerinde çalışmalara imza attığını söyleyen Ağırbaş, “Geçtiğimiz ay Rize’de Atıksız Yaylalar Projemizi başlattık, Muğla’da Azmak Nehri’nde dizel motorlu teknelerimizin elektrikliye dönüşümüyle alakalı projemizi başlattık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi Eber Gölü’yle alakalı problemi gördükten sonra burayla ilgili de çalışma talimatı verdi. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ön görüşmelerimizi yaptık. Sağ olsun Sayın Valimiz de bizlere bu süreçte liderlik etti. Sayın Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ahmet Bağcı da bugün burada. Bizim de bu süreçlerdeki en büyük destekçilerimizden. Veysel Eroğlu hocamız da Vakfımızın Mütevelli Heyeti üyesi. Kendisini de bu süreçlere dahil ettik. Onun da bilgi birikimiyle güzel sonuçlar almaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hep Birlikte Eber Gölü’nü Yaşatacağız”

Eber Gölü’nde kamu kurumlarının idaresi ve vatandaşların desteğiyle sorunu çözmekte kararlı olduğunu söyleyen Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı:

“19 köydeki vatandaşlarımızın hayat kalitelerini artırmak istiyoruz. Bu bölgede hangi ürün daha fazla yetişir ve daha az su tüketir, Bakanlığımızın da desteğiyle bu çalışmalarımızı da yapacağız. Kamu kurumlarımıza raporlarımızı sunacağız ve hep birlikte Eber Gölü’nü yaşatacağız.

1970’lerde Eber Gölü’nde farklı balık türleri yaşıyormuş. Buradan kamyonlarca balık tutulduğu ifade ediliyor ve balıklar civarda yaşayan insanlarımızın geçim kaynağıymış ama bugün geldiğimiz noktada Eber Gölü’nde balık olup olmadığını bilmiyoruz. Eber Gölü ve çevresini eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmak için devletimiz burada, Vakfımız burada.

Eber’de inşallah sonuç almak istiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Yakın zamanda vatandaşlarımızla eylem planlarımızı açıklayacağız. Sadece Eber Gölü değil, Türkiye’nin diğer doğal kaynaklarına yönelik de çalışmalarımız olacak.”

“COP’un Gündemine İlk Kez Açlığı Getireceğim”

Türkiye’de 9-20 Kasım’da düzenlenecek COP31 zirvesine de dikkat çeken Ağırbaş, “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak ben bu sene COP’un gündemine ilk kez açlığı getireceğim. Türkiye’nin 81 ilinde köyleri geziyoruz. Dünyanın farklı noktalarındaki köyleri de gezeceğiz. Onların da taleplerini dinleyeceğiz. BM İklim Zirvesi’nde bütün bu talepleri masaya getireceğiz” dedi.

“Risk Altındaki Göllerle İlgili Çalışmalarımız Başladı”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ise, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla geçen sene risk altındaki göllerle ilgili çalışmaların başlatıldığını belirterek, “Bu risk altında olan göllerden ilk başladıklarımız Eğirdir Gölü ile Burdur Gölü’ydü. Bununla ilgili eylem planını Sayın Bakanımız açıkladı. Bu sadece bir eylem planı da değil aslında. Sayın Bakanımız o açıklamayı yaparken hem yapılacak iş kalemlerini istedi hem de buraya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) yatırımları konusunda bize yön verdi. Şimdi o süreç başladı” dedi.

“Eber Gölü İçin Yatırım Planı Aşaması Kaldı”

Çalışma yapılacak 8 göl arasında Eber Gölü’nün de bulunduğunu söyleyen Bağcı, “Sizler de biliyorsunuz bu havzada 3 tane göl var. Bu gölle ilgili şu anki planlama yapıldı ve sadece yatırım planı aşaması kaldı. Onu da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz yapıyor. DSİ bu havzada bir çalışma da yürütüyor. Çalışmanın odağında birincisi suyun harcanma oranı. Buna baktığımızda tarımda birincisi modern sulama sistemine geçilmesi, ikincisi kayıp kaçağın önüne geçilmesi konularında çalışma yapıyoruz. Üçüncüsü ise burada bitki desenini nasıl daha iyi hale getirebiliriz ve ihya edebiliriz bunu planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bağcı, "İnşallah Sıfır Atık Vakfı’nın oluşturduğu bu zeminle birlikte Eber Gölü için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu sene içinde Eber Gölü için eylem planı açıklayacağız. Hem DSİ hem de Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları olacak. Hem sucul hem de bitkisel varlıkların koruma altına alınması için çalışmalar olacaktır" dedi.

“Kamu Kurumlarımız, STK’lar ve Hemşehrilerimizin Desteğiyle Eber Gölümüzü Kurtaracağız”

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş da Eber Gölü’nün kendilerinin öncelikli işlerinden biri olacağını belirterek, “Bu sadece etrafında olan 19 köyümüzün problemi değil. Bu Ankaralının, İstanbullunun, her birimizin derdi ve sorunudur. Bir haftalık süreçte sorup soruşturdum. Tarım Bakanımızın talimatları doğrultusunda Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde ciddi bir planlama ve eyleme dönüşecek hazırlık yapılıyor. Kamu kurumlarımız, STK’larımız ve buradaki hemşehrilerimizin destekleriyle inşallah Eber Gölümüzü kurtaracağız. Eber Gölü yaşasın afişleri asılmıştı yollara, her birimiz onun altına imzamızı atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Protokol ve Yöre Halkı İsrafsız Ramazan Sofrası Etrafında Buluştu

Eber Gölü’ndeki inceleme ve basın açıklamasının ardından protokol ve yöre halkı Eber Köyü’nde kurulan iftar sofrasında birlikte Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Yerel üretimin, kadın emeğinin ve bilinçli tüketim anlayışının merkezde olduğu programda köy meydanında kurulan ortak sofralar etrafında bir araya gelen katılımcılar, Ramazan’ın bereketini paylaşırken gıda israfına karşı güçlü bir farkındalık mesajı verdi.

Eber Köyü’nün Kadın Sakinlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, protokolle birlikte köydeki kadınlara kırmızı gül dağıttı. Ağırbaş, “Sıfır Atık Hareketi Sayın Emine Erdoğan liderliğinde başlatılan bir kadın hareketidir. Sıfır Atık Hareketi evlerde, mutfakta başlar. Bugün bu hareket dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başkanı olduğu BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu’nun kararları BM ülkelerinde uygulanıyor” dedi.

“İsrafsız Ramazan Sofraları” Projesi

Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen “İsrafsız Ramazan Sofraları” projesi, Ramazan ayının manevi atmosferini sürdürülebilir tüketim anlayışıyla bir araya getiren özgün bir toplumsal model olarak hayata geçiriliyor.

Proje, köy kültürünün dayanışma geleneğini yeniden hatırlatırken yerel üretimin desteklenmesini ve tüketim alışkanlıklarının daha bilinçli bir zeminde yeniden düşünülmesini amaçlıyor. Ramazan ayının paylaşma ruhunu yansıtan bu buluşmalarla aynı zamanda köy dayanışmasının ve toplumsal birlikteliğin güçlendiği anlamlı bir ortam oluşturuluyor.

Yerel Üretim ve Kadın Emeği Aynı Sofrada Buluştu

Programın en dikkat çekici yönlerinden biri, iftar sofrasının hazırlanmasında kadın emeğinin ve yerel üretimin merkezde yer alması oldu. Eber Köyü’ndeki kadınların ve bölgedeki kadın kooperatiflerinin katkılarıyla hazırlanan iftar sofrasında Afyonkarahisar’ın zengin mutfak kültürünü yansıtan yöresel lezzetler yer aldı.

Yerel üreticilerin ürünleriyle hazırlanan menü, hem geleneksel mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sundu hem de köy ekonomisinin desteklenmesine önemli bir örnek oluşturdu. Kadınların hazırlık ve organizasyon sürecindeki aktif rolü ise yerel dayanışmanın ve toplumsal iş birliğinin güçlü bir göstergesi olarak öne çıktı.

Bu yaklaşım sayesinde iftar buluşması yalnızca bir yemek organizasyonu olmanın ötesine geçerek kadın emeğini görünür kılan, yerel üretimi destekleyen ve köy ekonomisine katkı sağlayan örnek bir sosyal dayanışma modeli niteliği kazandı.

Atıksız ve İsrafsız İftar Modeli Uygulandı

Programda uygulanan iftar modeli, “israf etmeme ve atık üretmeme” ilkesi doğrultusunda planlandı. Sofraların hazırlanmasında kişi sayısına göre üretim yapılması, porsiyonların ölçülü şekilde belirlenmesi ve gıda israfının önlenmesine yönelik planlamalar titizlikle uygulandı.

İftar organizasyonunda tek kullanımlık ürünlere yer verilmezken plastik ve ambalajlı malzemelerin kullanılmamasına özen gösterildi. Servis süreci yeniden kullanılabilir ekipmanlar ve geleneksel sunum yöntemleriyle gerçekleştirildi. Bu uygulama sayesinde hem çevresel duyarlılık güçlendirildi hem de geleneksel sofraların sade ve paylaşımcı ruhu yeniden hatırlatıldı.

Yalnızca İftar Buluşması Değil, Örnek Bir Model Sunuyor

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını yürüten Sıfır Atık Vakfı, “İsrafsız Ramazan Sofraları” projesiyle gıda israfına karşı toplumsal farkındalığı artırmayı ve bilinçli tüketim anlayışını yaygınlaştırmayı hedefleyen çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Yerel üretim, kadın emeği ve ölçülü tüketim anlayışını merkezine alan bu model, farklı bölgelerde gerçekleştirilecek buluşmalarla toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı amaçlıyor.

Ramazan ayının bereketini ve paylaşma kültürünü sürdürülebilir yaşam anlayışıyla buluşturan bu buluşmalar; üretimin kıymetini hatırlatan, tüketimde ölçüyü teşvik eden ve doğaya karşı sorumluluk bilincini güçlendiren güçlü bir toplumsal mesaj taşıyor. Köy meydanlarında kurulan sofralar, yalnızca bir iftar buluşması değil; aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın ve çevresel sorumluluğun birlikte yaşandığı örnek bir model olarak öne çıkıyor.