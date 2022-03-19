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Ekonomi Sıfır Atık Projesine uluslararası ödül
Ekonomi

Sıfır Atık Projesine uluslararası ödül

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından birincilik ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 14:11:00 - 2022-03-19 14:15:32
Sıfır Atık Projesine uluslararası ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesinin 21 ülkeye ait pek çok projeyi geride bırakarak Akdeniz'in en iyisi seçildiğini söyledi.

Kurum, "Sıfır Atık Projesiyle geri dönüşüm anlayışını evin içine kadar getirdik" dedi.

30 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi

Sıfır Atık Projesiyle 2017-2020 yılları arasında 24 milyon ton atıktan 30 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.

Bu atıkların geri kazanımıyla 3 milyon ton sera gazı salımı engellendi.

Bugüne kadar kaynakta ayrı toplama ve sıfır atık sistemini kuran kurum/kuruluş sayısı 140 bine ulaştı, 15 milyon kişiye eğitim verildi.

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Kaynak : TRT

 

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