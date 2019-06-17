‘Sıfır Atık Projesi’ne defileli destek

Millî Mücadele’nin ve Amasya Tamimi’nin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında “Sıfır Atık Projesi"ne destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle defile gerçekleştirildi.

Atık poşet, kağıt, koli, gıda ambalajı, plastik kapak, pet şişe kapakları, çuval gibi atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle geri dönüşüme dikkati çekildi. Şehrin ortasından geçen Yeşilırmak üzerindeki Madenüs Köprüsü’nde yapılan defilede mankenlerin giydiği birbirinden farklı ve güzel kıyafetler büyük ilgi topladı. Defilenin finalinde Anka Kuşu’nun köprüye havadan indirildiği anlar da etkileyici oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde uygulanan “Sıfır Atık Projesi”ni ilde de titizlikle takip eden Vali Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol da defileyi izledi. Vali Varol ile Funda Varol, defilenin düzenlenmesine destek olan TOBB Amasya Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini de projeye dikkat çektikleri için tebrik ettiler.