Sıfır Atık Ekosistemi Gaziantep’te 14 Tematik Masada Ele Alındı

Yerel deneyimlerin, uygulamaların ve sorun alanlarının çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alındığı "Gaziantep Sıfır Atık Çalıştayı", 20 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlardan yoğun katılımın olduğu çalıştay, sıfır atık uygulamaları ve israfla mücadelede güçlü bir ortak irade ortaya koydu.

Geniş Katılımlı ve Çok Paydaşlı İş Birliği

Toplamda 250’si tüzel temsilci 300’ün üzerinde katılımcının yer aldığı çalıştay; Sıfır Atık Vakfı ve Gaziantep Valiliği himayesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; Gaziantep’te hayata geçirilen sıfır atık uygulamaları, kente özgü çevresel sorunlar, iyi uygulama örnekleri ve geliştirilmesi gereken alanlar kapsamlı biçimde ele alındı. Çalıştay boyunca; israfın önlenmesi, atığın kaynağında azaltılması, sıfır atık yaklaşımının yerel ölçekte yaygınlaştırılması, çevrenin korunması ve doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı başlıkları ön plana çıktı.

Protokol ve Akademiden Güçlü Katılım

"Gaziantep Sıfır Atık Çalıştayı"na; Gaziantep Vali Yardımcısı Sayın Sedat Sezik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Feray Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofis Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Şafak Tercan, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Sayın Nihat Deme ile Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Sayın Harun Topçu katıldı.

“Atık Yönetimi Ertelenemez, Geciktirilemez”

Çalıştayın açılışında konuşma yapan Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin önemini vurgulayarak, atıkların kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ve geri dönüşüm oranlarının artırılması hedeflerine dikkat çekti.

Sezik, kentteki modern atık tesisinin çevreye zararın azaltılması bakımından örnek olduğunu söyleyerek, “Günümüzde artan nüfus, sanayileşme ve tüketim alışkanlıkları atık miktarını her geçen gün daha ciddi boyutlara taşımaktadır. Kişi başına düşen günlük atık miktarına baktığımızda ise yaklaşık 1 kilogramın üzerinde bir atık ülkemizde üretilmekte. Bu tablo atık yönetiminin artık ertelenemez, geciktirilemez bir mesele haline geldiğini bize açıkça ifade ediyor” dedi.

“Gaziantep’te Her Gün Yaklaşık 2 Bin Ton Evsel Atık Yönetiliyor”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık’ın çok önemli ve anlamlı bir proje olduğunu belirterek, “Bu dünya bize miras değil, emanet” mesajını verdi.

Yılmaz, belediye olarak Başkan Fatma Şahin liderliğinde çevre konusundaki çalışmalara verdikleri önemi vurgulayarak, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atığı, sadece çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüşüm kutularından ibaret görmüyoruz. Çocuğumuzun aldığı her bir havada, mutfağımıza giren enerjide, yarınlara bırakacağımız şehirde biz geri dönüşümü ve çevreyi görüyoruz. Bugün Gaziantep’te her gün yaklaşık 2 bin ton evsel atığı dönüştürüyoruz ve yönetiyoruz. Şehrimiz için bununla yetinmiyoruz. Bu atıklardan elde ettiğimiz enerjiyle yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.

“Çalıştaylar Sorunlara Çözüm Üretiminde Etkili Olacak”

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, insanlığın dünyanın düzenini her geçen an bozmakta olduğunu söyleyerek, “Buna dünyadaki nüfus artışı ve değişen ihtiyaçlarımız eklendiğinde bu çok daha hızlı bir ivmeyle ülkemizi ve dünyamızı düzensiz hale getirmekte” dedi. Göğüş, Sıfır Atık girişimini başlatan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye teşekkür ederek, “Sıfır Atık dünyamızın önemli sorunlarından birisini çözme girişimi. 2023 yılında bunu bir vakıf haline dönüştürmek suretiyle ülkemizin sorunlarını masaya yatırıp çözmek konusunda önemli bir adım atıldı” ifadelerini kullandı.

“Aşılan Limitler, Bizi Kültürel Kodlarımızdaki İsraf Etmeme Anlayışına Geri Döndürmekte”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofis Koordinatörü Prof. Dr. Şafak Tercan ise Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşümün, çevre için önemini vurgulayarak, “Modern dünyanın en kritik çevresel ve ekonomik paradigmalarından biri olan Sıfır Atık yaklaşımını akademik bir perspektifle ve gelecek vizyonumuz ışığında ele almak üzere toplandık. Al-yap-at olarak özetlenen doğrusal ekonomi modeli artık biyolojik ve fiziksel limitlerine ulaşmıştır. Bu modelin sürdürülemezliği bizi, kültürel kodlarımızda da bulunan israf etmeme ve “azı karar çoğu zarar” diye özetleyebileceğimiz anlayışa geri döndürmektedir. Sıfır atık, kaynakların sorumlu şekilde üretilmesi, tüketilmesi ve yeniden kullanılması yoluyla tüm materyallerin geri kazanımını hedefleyen etik ve ekonomik bir kılavuz olarak görülmektedir” dedi.

“Gaziantep’te 658 Bin 462 Kişiye Sıfır Atık Eğitimi Verildi”

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Nihat Deme sıfır atık bilincinin küçük yaşlardan itibaren aile içinde başlayarak aşılanması gerektiğini belirtirken, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Harun Topçu ise Gaziantep’te kurum olarak bugüne kadar 1732 Sıfır Atık Belgesi verdiklerini, 658 bin 462 kişiye ise Sıfır Atık eğitimi verildiğini söyledi.

Yerelden Ulusala Güçlü Politika Önerileri ve Ortak Yol Haritası

Gaziantep Sıfır Atık Çalıştayı kapsamında gerçekleştirilen tematik masa çalışmalarıyla; atık yönetimi, israfın önlenmesi, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi, eğitim ve farkındalık, yerel yönetim uygulamaları, tarım ve gıda atıkları ile sanayi kaynaklı atıklar başta olmak üzere birçok başlık bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Çalıştay süresince ortaya konan yerel veriler, saha deneyimleri ve iyi uygulama örnekleri; uzman görüşleriyle desteklenerek ulusal ölçekte politika önerilerine dönüştürülmek üzere kayıt altına alındı.

Bu kapsamda elde edilen çıktılarla; yerel yönetimlerin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması, mevzuat ve uygulama süreçlerinin sahadaki ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinde sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik somut ve uygulanabilir öneriler geliştirilmesi hedefleniyor. Çalıştay çıktılarının, Türkiye’nin sıfır atık hedefleri doğrultusunda yol gösterici bir referans niteliği taşıması amaçlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları; yerel sorunların yerinde tespit edilmesini, iyi uygulama örneklerinin görünür kılınmasını ve çözüm odaklı politika önerilerinin tabandan tavana bir anlayışla şekillenmesini esas alıyor. Bu yaklaşım sayesinde, farklı şehirlerde elde edilen deneyimlerin ulusal politika süreçlerine entegre edilmesi ve sürdürülebilir bir sıfır atık ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör paydaşlarıyla kurduğu güçlü iş birlikleriyle; sıfır atık vizyonunun ülke genelinde yaygınlaştırılmasını, çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesini ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasını kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları, bu ortak hedef doğrultusunda, yerelden ulusala uzanan güçlü bir dönüşüm sürecinin önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecektir.