  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrol uçuşa geçti! Romanya’da meclis karıştı: ABD bir ülkeyi daha karargâha çeviriyor! Piyasalar bu karara kilitlendi! İran ve Hizbullah’tan işgalcilere "Gerçek Vaat" darbesi "El-Asf el-Me’kûl" operasyonu başladı Ülkede doğalgaz bitti, sıcak yemekler menülerden kaldırıldı! ABD'nin İran faturası kabarık: İşte savaşın ABD’ye 1 haftalık maliyeti Kafası kesilmiş kız çocukları mezarı! Epstein’ın tecavüz üssüne şafak baskını! Ümmet sessiz siyonist pervasız! mescid-i Aksa'da Müslümanlara ibadet yasaği! Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım' Trump'tan İran’a "karanlık" tehdidi: Bir saatte yok ederiz, 25 yıl sürer!
Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İstiklal Marşı mesajı: İstiklâl Marşı; milletimizin yürekten gelen avazı, ortak haykırışıdır!
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İstiklal Marşı mesajı: İstiklâl Marşı; milletimizin yürekten gelen avazı, ortak haykırışıdır!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İstiklal Marşı mesajı: İstiklâl Marşı; milletimizin yürekten gelen avazı, ortak haykırışıdır!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 105’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş mesajında; “Aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ruhunu, inancını ve sarsılmaz iradesini mısralarında taşıyan İstiklâl Marşı’nın, Gazi Meclisimiz tarafından Millî Marş olarak kabul edilişinin 105’inci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, İstiklâl Marşı’mızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’u ve Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı

Gündem

Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı

Türkiye savaşa girecek mi? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan flaş açıklama
Türkiye savaşa girecek mi? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Gündem

Türkiye savaşa girecek mi? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Kurtulmuş’tan Rumlara ve Siyonistlere net mesaj! KKTC asla yalnız değildir
Kurtulmuş’tan Rumlara ve Siyonistlere net mesaj! KKTC asla yalnız değildir

Gündem

Kurtulmuş’tan Rumlara ve Siyonistlere net mesaj! KKTC asla yalnız değildir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23