TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İstiklal Marşı mesajı: İstiklâl Marşı; milletimizin yürekten gelen avazı, ortak haykırışıdır!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 105’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş mesajında; “Aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ruhunu, inancını ve sarsılmaz iradesini mısralarında taşıyan İstiklâl Marşı’nın, Gazi Meclisimiz tarafından Millî Marş olarak kabul edilişinin 105’inci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, İstiklâl Marşı’mızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’u ve Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.