SON DAKİKA
Zırhlı araç devrildi Yaralı polisler var
Yerel

Zırhlı araç devrildi Yaralı polisler var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Zırhlı araç devrildi Yaralı polisler var

Mardin'in Artuklu ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki zırhlı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan U.A. (33), Y.K. (35) ve H.A. (37), sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

