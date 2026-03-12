Anadolu topraklarına İstiklal Marşı imzası! Aksaraylı çiftçi öyle bir şey yaptı ki…

  • İSTANBUL
İstiklal Marşı’mızın kabulünün 105. yılında, Aksaraylı bir çiftçinin sergilediği vefa örneği tüm Türkiye’nin göğsünü kabarttı. 41 yaşındaki Kadir Filikçi, Aksaray Belediyesi’nin sosyal medya paylaşımından etkilenerek, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölümsüz dizelerinden 'KORKMA' kelimesini toprağa nakşetti.

Aksaray’ın Kutlu köyünde yaşayan vatan sevdalısı çiftçi Kadir Filikçi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde unutulmaz bir imza attı. Traktörünü Türk bayraklarıyla süsleyen Filikçi, sabanını kalem, toprağı ise kağıt yaparak tarlasına dev harflerle 'KORKMA' yazdı.  

Aksaray’da çiftçi Kadir Filikçi (41) , '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla traktörünün arkasına bağladığı tarım aletini kullanarak tarlasına İstiklal Marşı'nın ilk kelimesini yazdı. 

Kutlu köyünde oturan Kadir Filikçi, Aksaray Belediyesi’nin '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla sanal medya hesabında gördüğü paylaşımdan etkilenerek harekete geçti. Traktörünü Türk bayraklarıyla süsleyen Filikçi, tarlasına gitti. Filikçi, traktörün arkasına bağladığı tarım aletini kullanarak İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi olan 'Korkma' kelimesini yazdı. Belediye ekipleri de tarlaya yazılan 'Korkma' kelimesi ve Filikçi'nin duygu ve düşüncelerini kameraya kaydedip, kurumun resmi sanal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan videoda duygularını dile getiren Kadir Filikçi, “Sabah saatlerinde Aksaray Belediyesi'nin sosyal medya hesabında İstiklal Marşı'mızın kabulüyle ilgili bir paylaşım gördüm. Mehmet Akif Ersoy’un ‘Korkma’ şeklinde başlayan o dizesinde çok etkilendim. Biz çiftçiyiz, hayatımız toprağın içinde geçiyor. Ben de bu duyguyu nasıl ifade edebilirim, diye düşündüm ve tarlama ‘Korkma’ yazmaya karar verdim. Millet olarak bu toprakların üstünde özgür yaşıyorsak o ‘Korkma’ sayesinde. Etrafımızda savaşlar var, adeta ateş çemberinin içindeyiz. Ama biz millet olarak dik durduğumuz sürece, korkmadığımız sürece Allah’ın izniyle kimse bize bir şey yapamaz” dedi.

