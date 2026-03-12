Milletvekili Dr. Arslan’dan 12 Mart Mesajı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı’nın milletin bağımsızlık iradesinin ve inancının en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Arslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Bugün 12 Mart… Aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin en gür şekilde dile geldiği, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu marş, Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden dökülen bir şiir olmanın ötesinde; vatan topraklarının hürriyeti uğruna verilen büyük direnişin, milletimizin imanının ve kararlılığının ifadesidir."

"Milletimizin yüreğine verilen bir cesaret"

Arslan, "İstiklal Marşımız “Korkma!” diye başlar. Bu hitap, sadece bir kelime değil; bir milletin yüreğine verilen cesarettir. Nitekim İsmet Özel’in de ifade ettiği gibi bu söz, Resûl-i Ekrem’in Sevr Mağarası’nda Hz. Ebû Bekir’e söylediği o büyük teslimiyet ve güvenin yankısıdır. “Korkma!” diye başlayan o ilk ses, 105 yıldır bu milletin nabzında atmaktadır. Çünkü İstiklal Marşı yalnızca bir marş değildir; hürriyetimizin tapusu, bağımsızlığımızın andıdır. Bu vesileyle istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; İstiklal Marşımızın yıl dönümünü saygıyla kutluyorum.”

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Arslan, konuşmasının ardından başta İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm istiklal mücadelesi kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. Arslan, İstiklal Marşı’nın milletin bağımsızlık ruhunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.