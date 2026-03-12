  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ben Gurion Havalimanı’nda kaos! İsrail’den kaçmak isteyen siyonistler olay çıkardı! Silahsız Filistinlilere aslan kesiliyordu: İsrailli bakan ilk füzede topuklarken görüntülendi Özgür Özel ile baş başa görüşme! CHP’nin övgüsüne mazhar olan Bülent Arınç’a ziyaret İzmir’de Maaş Skandalı! Belediyenin Levent Üzümcü’ye verdiği maaş, belediye başkanının maaşını katlıyor TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İstiklal Marşı mesajı: İstiklâl Marşı; milletimizin yürekten gelen avazı, ortak haykırışıdır! Soykırımcıları Türkiye korkusu sardı! 'Tahran’ı bırakın, asıl tehlike Ankara!' İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor Anadolu topraklarına İstiklal Marşı imzası! Aksaraylı çiftçi öyle bir şey yaptı ki… Haçlı’dan Ekrem’e tam destek Ramazan 'dinci'leri
Aktüel Milletvekili Dr. Arslan’dan 12 Mart Mesajı
Aktüel

Milletvekili Dr. Arslan’dan 12 Mart Mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milletvekili Dr. Arslan’dan 12 Mart Mesajı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı’nın milletin bağımsızlık iradesinin ve inancının en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı’nın milletin bağımsızlık iradesinin ve inancının en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Arslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Bugün 12 Mart… Aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin en gür şekilde dile geldiği, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu marş, Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden dökülen bir şiir olmanın ötesinde; vatan topraklarının hürriyeti uğruna verilen büyük direnişin, milletimizin imanının ve kararlılığının ifadesidir."

"Milletimizin yüreğine verilen bir cesaret"

Arslan, "İstiklal Marşımız “Korkma!” diye başlar. Bu hitap, sadece bir kelime değil; bir milletin yüreğine verilen cesarettir. Nitekim İsmet Özel’in de ifade ettiği gibi bu söz, Resûl-i Ekrem’in Sevr Mağarası’nda Hz. Ebû Bekir’e söylediği o büyük teslimiyet ve güvenin yankısıdır. “Korkma!” diye başlayan o ilk ses, 105 yıldır bu milletin nabzında atmaktadır. Çünkü İstiklal Marşı yalnızca bir marş değildir; hürriyetimizin tapusu, bağımsızlığımızın andıdır. Bu vesileyle istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; İstiklal Marşımızın yıl dönümünü saygıyla kutluyorum.”

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Arslan, konuşmasının ardından başta İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm istiklal mücadelesi kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. Arslan, İstiklal Marşı’nın milletin bağımsızlık ruhunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

 

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İstiklal Marşı mesajı: İstiklâl Marşı; milletimizin yürekten gelen avazı, ortak haykırışıdır!
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İstiklal Marşı mesajı: İstiklâl Marşı; milletimizin yürekten gelen avazı, ortak haykırışıdır!

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İstiklal Marşı mesajı: İstiklâl Marşı; milletimizin yürekten gelen avazı, ortak haykırışıdır!

TBMM Komisyonunda Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi: Aile ve Çocuklara Yeni Koruma
TBMM Komisyonunda Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi: Aile ve Çocuklara Yeni Koruma

Gündem

TBMM Komisyonunda Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi: Aile ve Çocuklara Yeni Koruma

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23