Özgür Özel ile baş başa görüşme! CHP’nin övgüsüne mazhar olan Bülen Arınç’a ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gezici Can Atalay ile Osman Kavala'nın ve de yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine konulmasından rahatsız olduğu gerekçesiyle CHP’nin övgüsüne mazhar olan Bülent Arınç’ı ziyaret etti.
CHP lideri Özgür Özel, 22’nci dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Meclis’te bir araya geldi.
Özel'e, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da eşlik etti.
Ancak; görüşmede Günaydın yer almadı. Görüşme baş başa gerçekleşti.
Görüşmeye dair herhangi bir açıklamada yapılmadı.
Bülent Arınç Sözcü Televizyonunun canlı yayınına katılmış ve gezici Can Atalay ile Osman Kavala'nın ve de yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine konulmasından dolayı rahatsız olduğu belirtilmişti. Arınç bu açıklamaları CHP’lilerin övgüsüne almasına neden olmuştu.
