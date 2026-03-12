  • İSTANBUL
Skandal mesajları ifşa olmuştu! Tacizci CHP'li başkan hakkında tartışmalı karar!
Gündem

Skandal mesajları ifşa olmuştu! Tacizci CHP’li başkan hakkında tartışmalı karar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Skandal mesajları ifşa olmuştu! Tacizci CHP’li başkan hakkında tartışmalı karar!

Sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu bir çocuğuna taciz içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkınca tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan eski CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Bir sonraki duruşma ise 24 Nisan olarak belirlendi.

Giresun’un Görele ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin, sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu bir çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde basına ve izleyiciye kapalı görülen duruşmaya, Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Hasbi Dede SEGBİS aracılığıyla katıldı. Dede, SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hakim, ara kararında Hasbi Dede’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve davayı 24 Nisan 2026 tarihine erteledi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede, 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur çocuk ile annesinin Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Instagram ve WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldukları belirtildi.

Soruşturma kapsamında mağdur çocuğa ait cep telefonunun incelendiği, mesajlaşmaların tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik incelemeye tabi tutulduğu kaydedilen iddianamede, Dede’nin “elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

İŞTE ATTIĞI AHLAKSIZ MESAJLAR

Soruşturma sürecinde tutuklanan Dede, 12 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Dede'nin 16 yaşındaki kız çocuğuna attığı ahlaksız mesajların görüntüleri şöyle:

