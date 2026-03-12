Ben Gurion Havalimanı’nda kaos! İsrail’den kaçmak isteyen siyonistler olay çıkardı!

Ülkeyi terk etmek isteyen gruplar, havayolu şirketlerinden kendilerini Avrupa’ya götürmelerini talep ederek havalimanında yoğunluk ve tartışmalara neden oldu.

GAZZE BOMBALANIRKEN DANSLA KUTLAYANLAR KAÇACAK DELİK ARIYOR

Defalarca isabet alan Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar düzenli yapılamazken, evleri ve mahalleleri tıpkı Gazze’nin İsrail tarafından bombalandığı gibi isabet almaya başlayan Yahudiler bir an önce ülkeyi terk etmek için havalimanına yığılıyor. Gazze’deki insanlık dışı soykırımı dans ederek kutlayan siyonist Yahudiler, şimdi kendi şehirleri isabet almaya başlayınca her şeyi arkalarında bırakıp kaçmaya çalışıyor. Bu da havalimanında kaos ve kargaşaya yol açıyor.